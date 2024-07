Nexans revoit à la hausse ses objectifs financiers pour 2024

(AOF) - Au premier semestre 2024, le chiffre d’affaires à cours des métaux standard de Nexans s’établit à 3,55 milliards d’euros. Les initiatives stratégiques du groupe portent leurs fruits, comme en témoigne la solide croissance organique de +6,1% à périmètre et taux de change constants par rapport au premier semestre 2023. En excluant le segment Autres activités, qui fait l’objet d’une réduction stratégique, la croissance organique s’élève à 9%. La société explique que sa solide performance est tirée par les activités d’Électrification au premier semestre.

Ainsi, la croissance organique des activités d'Électrification s'établit à +14,1%, principalement portée par la forte croissance du segment Production d'énergie & Transmission suite à l'extension de l'usine de Halden.

Malgré le ralentissement du marché de l'automatisme industriel et une base de comparaison élevée, les activités Hors électrification ont fait preuve de résilience, accusant une légère baisse organique de -1,6 %.

L'Ebitda ajusté atteint 412 millions d'euros au premier semestre 2024, en forte hausse de +16,4% par rapport à la même période de 2023, où il s'établissait à 354 millions d'euros. "Cette performance illustre les mesures d'amélioration de la rentabilité mises en œuvre dans tous les métiers. Le niveau record de la marge d'Ebitda ajustée, de 11,6 %, est supérieur à la solide performance de l'année précédente s'élevant à 10,7 %", explique Nexans.

La marge opérationnelle ressort à 300 millions d'euros au premier semestre 2024, soit 8,4 % du chiffre d'affaires au cours des métaux standard (contre 7,2 % au premier semestre 2023).

À la fin du premier semestre 2024, le résultat opérationnel du groupe s'établit à 291 millions d'euros, contre 217 millions d'euros au premier semestre 2023.

Le résultat net s'établit à 176 millions d'euros au premier semestre 2024, contre 134 millions d'euros au premier semestre 2023, soit 3,98 euros par action.

Reflétant la solide performance du premier semestre et l'intégration réussie de La Triveneta Cavi, qui devrait contribuer à l'Ebitda à hauteur d'environ 40 millions d'euros en 2024, Nexans rehausse ses perspectives financières pour 2024.

Le groupe prévoit d'atteindre les objectifs suivants, hors acquisitions ou cessions non finalisées : un Ebitda ajusté entre 750 et 800 millions d'euros (entre 670 et 730 millions d'euros précédemment) ; un flux de trésorerie disponible normalisé entre 275 et 375 millions d'euros (entre 200 et 300 millions d'euros précédemment).

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Groupe créé en 1901 spécialiste des câbles destinés à l’électrification ;

- Chiffre d’affaires de 6,1Mds€ réalisé à 13 % dans la production d’énergie et transmission, à 16 % dans la distribution, à 27 % dans le bâtiment, 23 % dans l’industrie et solutions et 5 % dans les télécoms et données ;

- Répartition des ventes à 45 % en Europe, 31% dans les Amérique, 14% en Asie Pacifique et 8 % en Moyen-Orient, Afrique et Russie ;

- Modèle d’affaires “Electrifier le futur“ centré sur la chaîne de valeur de l’électrification, de la production d’énergie jusqu’à sa transmission, distribution et consommation, privilégiant la croissance en valeur et la premiumisation des offres et appréhendant la complexité via l’outil de mesure de la performance « E3 » (Économie, Environnement, Engagement) ;

- Capital éclaté avec 3 positions fortes –le chilien Invexans Pack pour 28,8 %, BPI France pour 7,69 % et les salariés pour 6,3 %-, Jean Mouton présidant le conseil d’administration de 14 membres, Christopher Guérin étant directeur général ;

- Situation financière très saine, avec une dette à 229 M€ à fin juin.

Enjeux

- Ambition stratégique 2022-24 « Winds of change» :

- concentration sur 4 secteurs et réorientation du portefeuille sur l’électrification,

- 200 M€ d’investissement en Haute tension sous-marine d’ici 2023 en Norvège et Etats-Unis,

- déploiement du programme SHIFT Performance

- objectifs financiers:6 à 7 Mds€ de chiffre d’affaires et marge opérationnelle entre 10 et 12 % ;

Stratégie d’innovation dynamique avec 100 M€ investis dans les 15 centres de R&D (1 800 brevets, 75 déposés en 2022) :

- au service des clients et partenaires : intensification du programme Platinum, 540 000 utilisateurs connectés aux plateformes et services numériques, tel ULTRACKER,

- déploiement des solutions créées au sein d’AmpaCity, pôle d'innovation mondial dédié aux câbles pour l’électrification décarbonée,

- développement des technologies de sécurité incendie et doublement des objets connectés

- en interne, efficience et intelligence : démarche d’écoconception, câblage Plug & Play, recours aux jumeaux numériques pour élever le rendement des actifs et limiter les besoins en fonds de roulement ;

- Stratégie environnementale visant le zéro émission nette en 2050:

- objectifs intermédiaires 2030 : réduction de 46,2 % des émissions de CO2 de scope 1 et 2 vs 2019 et de 24 % pour celles émises dans le scope 3 (fournisseurs),

- modèle de performance E3 sur toute la chaîne de valeur ;

- Avancées de la stratégie de pure player de l’électrification : cession de Telecom Systems et acquisition du finlandais Reka Câbles d’une part, investissement dans un 3ème navire câblier ;

- Carnet de commandes de 6,7 Mds€ à fin août.

Défis

- Diversité de rentabilité entre branches, les bâtiments & territoires étant les moins margés ;

- Inflation, notamment du prix du cuivre, compensé par les plans SHIFT Performance et Prime et Amplify et les hausses des prix de vente et lancement de Ultracker contre les pénuries de pénurie de semi-conducteurs et de matières premières ;

- Lancement de Nexans Sécurité incendie ;

- Après un effritement des revenus et une hausse de la marge nette, objectif 2023 d’un résultat d’exploitation entre 570 et 630 M€, et d’une génération de trésorerie entre 150 et 250 M€.

