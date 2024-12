Nexans: rétrograde vers les 107E information fournie par Cercle Finance • 12/12/2024 à 16:20









(CercleFinance.com) - Nexans rétrograde vers les 107E après formation début décembre d'un 'rounding-top' sous les 111,5E : le manque de détermination des acheteurs et la sous-performance par rapport au CAC40 laisse craindre un retracement du récent plancher des 105,7E du 22/11.





Valeurs associées NEXANS 106,90 EUR Euronext Paris -3,61%