Nexans repart à l'assaut des 144,7 EUR, l'ex-zénith du 12 août, mais le principal obstacle demeure la MM100 qui gravite vers 145,5 EUR : le franchir ouvrirait la voie d'un comblement du "gap" des 157,4 EUR du 22 juin puis d'un re-test de la résistance des 159,00 EUR.
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