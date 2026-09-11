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Nexans : repart à l'assaut des 144,7 EUR
information fournie par Zonebourse 11/09/2026 à 15:32
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Nexans repart à l'assaut des 144,7 EUR, l'ex-zénith du 12 août, mais le principal obstacle demeure la MM100 qui gravite vers 145,5 EUR : le franchir ouvrirait la voie d'un comblement du "gap" des 157,4 EUR du 22 juin puis d'un re-test de la résistance des 159,00 EUR.

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