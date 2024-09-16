Nexans remporte un contrat d'interconnexion en Écosse

Nexans SA NEXS.PA :
* REMPORTE LE CONTRAT DE LA PREMIÈRE INTERCONNEXION DE TRANSMISSION ÉLECTRIQUE DEPUIS L'ARCHIPEL ÉCOSSAIS DES ORCADES
* CETTE INTERCONNEXION PERMETTRA D'ÉCHANGER JUSQU'À 220 MW ENTRE L'ARCHIPEL DES ORCADES ET LA TERRE FERME BRITANNIQUE
* LE CÂBLE À COURANT ALTERNATIF HAUTE TENSION (CAHT) SERA POSÉ ENTRE FINSTOWN, DANS LES ORCADES, ET DOUNREAY, DANS LA RÉGION ÉCOSSAISE DE CAITHNESS
* LE CÂBLE AURA UNE LONGUEUR APPROXIMATIVE DE 69 KM, DONT 53 KM DE CÂBLE SOUS-MARIN ET 16 KM DE CÂBLE TERRESTRE
* CE CONTRAT SIGNIFICATIF D'UN MONTANT DE 170 MEUR ENGLOBE LA FABRICATION ET L'INSTALLATION DU CÂBLE
* L'INTERCONNEXION SERA MISE EN SERVICE EN 2027
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur NEXS.PA
(Rédaction de Gdansk)
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