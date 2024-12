Nexans: remporte le projet pour connecter Gotland à la Suède information fournie par Cercle Finance • 19/12/2024 à 15:35









(CercleFinance.com) - Nexans annonce avoir remporté un contrat avec Svenska Kraftnät pour connecter l'île de Gotland à la Suède continentale.



Le projet comprend l'installation de 320 km de câbles sous-marins et terrestres en 220 kV HVAC pour répondre à la demande croissante en énergie, portée par l'essor industriel et les énergies renouvelables de l'île.



Prévu pour mi-2030, ce projet renforcera la fiabilité énergétique et accompagnera la transition vers une industrie neutre en carbone.







