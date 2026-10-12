Nexans relevé à l'achat par Jefferies

Dans une note sur le secteur des câbles, Jefferies considère que le Français Nexans ( 2,17%, à 132,10 euros) est le mieux positionné à court terme et en a donc profité pour passer de conserver à acheter sur le titre, tout en le comparant à ses deux concurrents européens Prysmian et NKT.

La banque d'investissement américaine juge le secteur des câbles bien orienté, avec une croissance portée par les investissements continus dans les réseaux électriques et les centres de données. En outre, la récente dégradation des multiples de valorisation offre, selon Jefferies, une opportunité avec des valorisations attractives ajustées de la croissance pour l'ensemble des acteurs.

Focus sur Nexans

Le troisième trimestre devrait afficher une amélioration des tendances de croissance. Dans le détail, l'activité Transmission restera en repli, en raison principalement d'une base de comparaison défavorable sur le projet GSI et d'un manque d'utilisation d'un navire. La visibilité pourrait toutefois s'accroître de manière significative dans les mois à venir selon les analystes. Pour le segment Réseaux, la tendance demeure bien orientée grâce à une demande toujours plus forte sur un marché tendu et une demande soutenue pour les accessoires à plus forte marge. Enfin pour la division Connectique, une surprise positive n'est pas à exclure, grâce à une solide dynamique en Amérique du Nord, avec Republic Wire dont l'intégration et les synergies progressent à un bon rythme.

Pour le troisième trimestre, Jefferies relève légèrement ses estimations et se situe environ 1% au-dessus du consensus Visible Alpha. L'avis sur le titre est désormais à l'achat, tandis que la cible de cours est inchangée à 158 euros. Pour se justifier, les analystes évoquent la récente correction du titre (environ 20% depuis le sommet de juin) ce qui ouvre une opportunité avant l'amélioration des fondamentaux.

Du côté de la concurrence

Pour l'Italien Prysmian, le troisième trimestre devrait afficher une solidité généralisée. La croissance et les marges devraient s'améliorer d'un trimestre sur l'autre dans le segment Transmission à mesure que les capacités deviennent opérationnelles. Le redressement des marges dans les Réseaux Electriques se poursuit, bien qu'il soit encore freiné par l'inflation continue de l'aluminium. Le segment Electrification devrait surprendre positivement sur la croissance et les marges, porté par les centres de données américains. La revalorisation des prix des contrats dans les Solutions Numériques devrait continuer de soutenir les marges. Nous anticipons un rehaussement des prévisions annuelles portées à la fois par la croissance organique et la croissance externe, avec la finalisation de l'opération Atkore plus tôt que prévu, bien que le potentiel de hausse par rapport au consensus Visible Alpha reste limité pour 2026.

Enfin, concernant le Danois NKT, Jefferies estime qu'il dispose de moins de marge pour une bonne surprise sur la période de juillet à septembre. Le repli dans la Transmission devrait s'atténuer d'un trimestre sur l'autre grâce à des bases de comparaison plus faciles, tandis que les marges se maintiennent à des niveaux élevés après la hausse du deuxième trimestre. La croissance dans la Distribution devrait s'inverser avec la montée en puissance des nouvelles capacités au second semestre, tirant également les marges.