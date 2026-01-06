 Aller au contenu principal
Nexans : rechute de -4% vers 127E
information fournie par Zonebourse 06/01/2026 à 12:46

Nexans ricoche sous les 133E et rechute de -4% vers 127E : le franchissement des 131,7E (ex-zénith du 8 décembre) la veille semblait pourtant prometteur mais l'envolée s'est arrêtée net au contact du zénith du 6 octobre.
Ce n'est peut-être que reculer pour mieux sauter, la MM100 devrait faire office de bon support vers 124E.
Ensuite Nexans trouvera peut-être la bonne dynamique pour s'en aller retracer les 140E.

NEXANS
128,3000 EUR Euronext Paris -3,32%
