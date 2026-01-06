Nexans : rechute de -4% vers 127E
information fournie par Zonebourse 06/01/2026 à 12:46
Ce n'est peut-être que reculer pour mieux sauter, la MM100 devrait faire office de bon support vers 124E.
Ensuite Nexans trouvera peut-être la bonne dynamique pour s'en aller retracer les 140E.
Valeurs associées
|128,3000 EUR
|Euronext Paris
|-3,32%
