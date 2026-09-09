Nexans réalise avec succès un emprunt obligataire de €500 mlns

Nexans SA NEXS.PA :

* NEXANS RÉALISE AVEC SUCCÈS UN EMPRUNT OBLIGATAIRE DE 500 MILLIONS D’EUROS

* ÉCHÉANCE DE CINQ ANS ET UN COUPON ANNUEL DE 4,25 %

Texte original nGNE6dD7zg

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(Rédaction de Gdansk)