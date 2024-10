Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nexans: projet d'usine innovante à Lens information fournie par Cercle Finance • 22/10/2024 à 09:36









(CercleFinance.com) - Nexans et Continuus Properzi, spécialiste des technologies de coulée continue, annoncent la conclusion d'un partenariat industriel d'envergure pour construire une usine innovante de production et de recyclage de cuivre sur le site de Nexans à Lens, à horizon 2026.



Représentant pour le groupe un investissement de plus de 90 millions d'euros, cette future usine de Lens augmentera sa capacité de production de plus de 50% et permettra de recycler jusqu'à 80.000 tonnes de cuivre par an.



Avec ce projet, Nexans explique qu'il 'réaffirme sa capacité à anticiper les risques d'une éventuelle pénurie de cuivre, métal indispensable à l'électrification durable du monde, et conforte son ancrage industriel en France'.





