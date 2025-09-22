Nexans obtient un financement de 250 millions d'euros de la BEI
information fournie par Zonebourse 22/09/2025 à 09:32
Dans un communiqué, le fabricant français de câbles explique que ce prêt va l'aider à construire d'ici 2026 sa nouvelle usine de Lens, un projet qui avait été dévoilé en octobre 2024 et qui doit lui permettre d'accroître de plus de 50% sa production de fil de cuivre et à recycler jusqu'à 80.000 tonnes de cuivre par an.
Cette enveloppe doit également l'aider à renforcer ses sites de Charleroi et Erembodegem (Belgique) et Calais (France), qui vont ainsi bénéficier d'un programme complet d'investissements afin d'accompagner la croissance de leurs activités dans l'éolien offshore et les interconnexions sous-marines, un projet qui avait été officialisé en septembre 2024.
Le montant sera également alloué à l'augmentation des capacités de son site de Bourg-en-Bresse, afin de répondre à la demande croissante en électrification en France et en Europe de l'Ouest, notamment via la production de câbles moyenne tension bas carbone, conformément à ce que le groupe avait annoncé en août dernier.
Enfin, ce financement sera en partie destiné à ses projets en matière de recherche et développement (R&D) dans le cadre notamment de sa stratégie visant à atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050, suivant l'engagement dit 'Science Based Targets' (SBTi).
A ce sujet, la BEI a expliqué considérer Nexans comme un 'acteur majeur de la transition énergétique'.
'Ses câbles électriques de pointe sont au coeur de l'électrification de nos sociétés et industries et jouent un rôle essentiel pour atteindre les objectifs de
décarbonation de l'Europe', a souligné Ambroise Fayolle, le vice-président de l'institution.
Christopher Guérin, le directeur général de Nexans, a estimé de son côté que l'octroi de ce financement témoignait de la confiance accordée à la capacité d'innovation et à l'importance stratégique de son groupe.
Valeurs associées
|133,4000 EUR
|Euronext Paris
|-0,22%
A lire aussi
-
Le procès de Cédric Jubillar, accusé du meurtre de son épouse Delphine, s'est ouvert lundi matin à Albi, pour une audience de quatre semaines qui doit faire la lumière sur l'énigme de la disparition de cette infirmière en décembre 2020, dont le corps n'a jamais ... Lire la suite
-
Les principales Bourses européennes évoluent en petite baisse en début de séance lundi, les investisseurs attendant des précisions sur les politiques monétaires. À Paris, le CAC 40 perd 0,43% à 7.819,92 points vers 07h17 GMT. Le Dax à Francfort lâche 0,15%, le ... Lire la suite
-
Nexans a déclaré lundi s'être vu octroyer un financement de 250 millions d'euros par la Banque européenne d’investissement (BEI), en vue de soutenir ses programmes de recherche, développement et innovation (RDI) sur la période 2024-2029. Outre la RDI, les projets ... Lire la suite
-
Les principales Bourses européennes sont attendues en légère baisse lundi après la Fed la semaine passée. Les contrats à terme suggèrent une ouverture en baisse de 0,08% pour le CAC 40 parisien, de 0,14% pour le FTSE à Londres, de 0,15% pour le Dax à Francfort ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer