Nexans: nouvelle organisation mise en place

(CercleFinance.com) - Nexans annonce une nouvelle organisation, effective à compter du 17 janvier, qui 'vise à accélérer la croissance profitable du groupe et s'inscrit pleinement dans les ambitions présentées lors du récent Capital Markets Day'.



Sous le directeur général Christopher Guérin et son cabinet, un nouveau comité exécutif s'articule au tour de cinq fonctions groupe, un segment d'activité (PWR-Transmission) et une division de marché (PWR-Grid and PWR-Connect).



De plus, cinq régions PWR-Grid & Connect sont créées pour 'favoriser la proximité clients et répondre à leurs attentes en constante évolution' : Europe, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique, Amérique du Nord, Asie-Pacifique.





Valeurs associées NEXANS 96,35 EUR Euronext Paris +0,10%