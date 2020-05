Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexans négocie un prêt de 280 mls d'euros garanti par l'Etat français Reuters • 07/05/2020 à 07:25









7 mai (Reuters) - Nexans SA NEXS.PA a annoncé jeudi dans un communiqué: * AVOIR DÉGAGÉ UN CHIFFRE D'AFFAIRES DE 1,569 MILLIARD D'EUROS AU T1 À COURS DES MÉTAUX CONSTANT, EN CROISSANCE ORGANIQUE DE -0,1 % EN BASE COMPARABLE * QUE L'ACTIVITÉ A PLEINEMENT REPRIS EN CHINE MAIS RESTE AFFECTÉE PAR LE CONFINEMENT PARTIEL EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE DU NORD * PROPOSER DE NE PAS VERSER DE DIVIDENDE * NÉGOCIER UN PRÊT GARANTI PAR L'ÉTAT FRANÇAIS DE 280 MILLIONS D'EUROS Pour plus de détails, cliquez sur NEXS.PA (Reporting By Myriam Rivet)

Valeurs associées NEXANS Euronext Paris 0.00%