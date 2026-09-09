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Nexans lève 500 millions d'euros
information fournie par Zonebourse 09/09/2026 à 17:50
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Le spécialiste des câbles et services associés a annoncé le succès d'une émission obligataire d'un montant de 500 millions d'euros, assortie d'une échéance de cinq ans et avec un coupon annuel de 4,25%.

Le produit de cet emprunt permettra au groupe de refinancer le prêt-relais de 500 millions d'euros contracté le 27 avril 2026 auprès de BNP Paribas et de Société Générale. Ce financement temporaire avait été structuré pour soutenir l'acquisition de la société américaine Republic Wire, finalisée en juin 2026.

Grâce à un environnement de marché résilient, la transaction a rencontré un accueil favorable de la part des investisseurs institutionnels crédits, tant en France qu'à l'international.

Notées BB par l'agence Standard & Poor's, ces nouvelles obligations ont été admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris.

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