Nexans: le titre se redresse, rumeurs démenties information fournie par Cercle Finance • 07/03/2025 à 10:17









(CercleFinance.com) - Nexans a démenti jeudi soir des rumeurs entourant l'évolution du projet 'Great Sea Interconnector' en Mer Méditerranée, qui avaient précédémment fait dégringoler son titre en Bourse.



En réaction aux récents articles parus sur l'avancée du contrat, le groupe déclare que ces affirmations 'ne reflètent pas l'état réel du projet ni les relations en cours avec le client'.



D'après le Cyprus Mail, l'opérateur du réseau électrique grec ADMIE, à l'origine du projet, aurait suspendu les paiements à Nexans, chargé de la fabrication et de l'installation de ce câble sous-marin devant relier la Grèce et Chypre.



D'après la quotidien, cette décision serait liée à l'incertitude entourant le projet, principalement due à des facteurs géopolitiques, à savoir la présence de navires turcs dans la zone.



'Depuis le début du projet Great Sea Interconnector, Nexans a reçu des paiements substantiels qui ont permis la poursuite de la fabrication du câble', assure le groupe dans un communiqué.



Celui-ci ajoute avoir l'intention de continuer à exécuter les obligations contractuelles du projet et de recevoir les paiements correspondants conformément au contrat et aux discussions les plus récentes avec le client.



'Nous réaffirmons notre engagement envers la réussite de ce projet d'infrastructure stratégique, essentiel pour la sécurité énergétique régionale et l'intégration des sources d'énergie durable', conclut-il.



Après ce démenti, le titre - qui avait chuté de plus de 6% hier - reprenait 0,7% vendredi matin à la Bourse de Paris tandis que l'indice des valeurs européennes de l'industrie progressait de 1,2%.





