Nexans: le titre avance, Goldman Sachs passe à l'achat information fournie par Cercle Finance • 11/07/2025 à 12:31









(CercleFinance.com) - L'action Nexans surperforme vendredi en Bourse, alors que Goldman Sachs est passé à l'achat sur le titre au vu de la croissance du carnet de commandes affiché par le groupe et de l'amélioration de sa visibilité.



A 12h20, le titre du fabricant de câbles avance de 0,1%, alors que l'indice SBF 120 cède 1%.



Goldman Sachs est passé de 'neutre' à 'achat' sur la valeur, avec un objectif de cours porté de 112 à 125 euros, soit un potentiel de hausse de 25%.



Dans une note sur le secteur, le broker souligne que le groupe recommence à gagner des contrats, ce qui lui fournit davantage de visibilité sur l'après-2026, aves des marges qui devraient elles aussi s'améliorer grâce à une meilleure qualité de contrats négociés.



D'après Goldman, Nexans pourrait désormais rattraper le niveau de rentabilité de Prysmian, son principal concurrent, et même afficher un meilleur retour sur capital que la moyenne du secteur.



Soulignant que l'entreprise n'a quasiment pas de dette, le courtier souligne que certaines de ses activités cycliques (comme la métallurgie et la connectique) sont moins sensibles aux tensions économiques US/Chine que d'autres entreprises du secteur.



Enfin, Goldman estime que Nexans est bien positionné pour profiter des investissements publics en Allemagne, notamment dans les infrastructures et les projets liés au climat.





Valeurs associées NEXANS 110,3000 EUR Euronext Paris +0,27%