Nexans: lancement d'un service de recyclage

(CercleFinance.com) - Nexans fait part du lancement de CableLoop, un service de recyclage et de valorisation unique de chutes de câbles, et mise ainsi sur l'économie circulaire pour 'soutenir la transition énergétique et faire face à la pénurie de cuivre croissante'.



Par ce service, le groupe rachète des câbles usagés, fils électriques en fin de chantier ou câbles industriels obsolètes, et les transforme en 'ressources précieuses, réutilisables à l'infini', pour ses partenaires, clients, fournisseurs et l'industrie du câble.



Grâce à ces nouvelles boucles de recyclage, Nexans ambitionne de collecter plus de 800 tonnes de chutes de câbles dès 2025. Il vise à utiliser un minimum de 30% de cuivre recyclé dans la fabrication de ses câbles d'ici à 2030.





Valeurs associées NEXANS 131,20 EUR Euronext Paris +2,02%