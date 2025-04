Nexans: lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 14/04/2025 à 09:29









(CercleFinance.com) - Nexans a annoncé lundi le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions portant sur un maximum de 750.000 titres, soit un montant de 65 millions d'euros aux cours actuels, avec l'intention de les annuler.



Dans un bref communiqué, le fabricant de câbles indique que cette décision est conforme à l'autorisation donnée ses actionnaires lors de l'assemblée générale qui s'était déroulée en mai 2024.



Le groupe précise avoir confié un mandat à un prestataire de services d'investissement en vue de sa mise en oeuvre.



A la Bourse de Paris, l'action grimpait de 3,5% lundi dans les premiers échanges, mais accuse encore un repli de plus de 16% depuis le début de l'année.





