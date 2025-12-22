Nexans en négociations pour la vente d’Autoelectric à Motherson

Le logo de Nexans est représenté au sommet d'un bâtiment de la société dans le quartier financier et d'affaires de La Défense à Puteaux, près de Paris
Nexans a déclaré lundi être entré en négociations exclusives avec Samvardhana Motherson International pour la vente d'Autoelectric, pour une valeur d’entreprise de 207 millions d’euros.
Selon un communiqué, cette cession du fabricant de faisceau de câblage basé en Allemagne marquerait "l’achèvement de la transformation stratégique de Nexans en un pure player de l’électrification".
La clôture de la transaction pourrait intervenir en milieu d'année 2026, selon le communiqué.
(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)
