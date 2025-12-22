Nexans en négociations pour la vente d’Autoelectric à Motherson

Le logo de Nexans est représenté au sommet d'un bâtiment de la société dans le quartier financier et d'affaires de La Défense à Puteaux, près de Paris

Nexans a ‍déclaré lundi être entré en négociations exclusives ‌avec Samvardhana Motherson International pour la ​vente d'Autoelectric, pour ⁠une valeur d’entreprise de 207 ⁠millions ‍d’euros.

Selon un communiqué, ⁠cette cession du fabricant de faisceau ​de câblage basé en Allemagne ⁠marquerait "l’achèvement de ​la transformation stratégique de ​Nexans ​en un pure player ​de ⁠l’électrification".

La clôture de la transaction pourrait intervenir en ‌milieu d'année 2026, selon le communiqué.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin ‌Turpin)