Nexans dit continuer l'exécution du projet Great Sea Interconnector "conformément à ses obligations"

Le groupe de câbles industriels Nexans NEXS.PA a déclaré mardi qu'il continuait l'exécution du projet Great Sea Interconnector "conformément à ses obligations contractuelles" après des informations de presse la chypriote selon lesquelles il aurait annulé des appels d'offres liés au projet.

Selon le site d'information Philenews, citant des sources, le groupe français aurait annulé les appels d'offres après que Chypre et la Grèce ont décidé de revoir le projet d'interconnexion électrique en novembre.

Dans un communiqué, Nexans dit poursuivre "l’exécution du projet conformément à ses obligations contractuelles et en ligne avec les étapes définies avec son client."

"Dans des projets de cette nature et de cette envergure, ces étapes peuvent être ajustées au fil du temps", souligne le groupe.

Le projet, financé par l'Union européenne et dans lequel Nexans est chargé de la fabrication et de l'installation du câble sous-marin pour fournir jusqu'à 2.000 mégawatts d'énergie à l'Europe, en reliant la Grèce et Chypre, a connu des retards réguliers.

Nexans explique dans le communiqué avoir reçu, depuis le lancement du projet, des paiements substantiels ayant permis la fabrication du câble Great Sea Interconnector, et d'éliminer par ailleurs "tout risque financier" en cas d’ajustements du projet.

Vers 15h16 GMT, l'action Nexans perdait 7,52% après avoir cédé jusqu'à 8,7% plus tôt en séance.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Kate Entringer)