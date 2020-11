Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexans discute avec Cenergy Holdings Reuters • 12/11/2020 à 14:50









12 novembre (Reuters) - * NEXANS ANNONCE ÊTRE EN DISCUSSION AVEC CENERGY HOLDINGS DANS LE CADRE DE SON PROCESSUS DE REVUE STRATÉGIQUE * NEXANS DIT QUE LES NÉGOCIATIONS AVEC CENERGY HOLDINGS SONT À UN STADE PRÉLIMINAIRE (Bureau de Paris)

Valeurs associées NEXANS Euronext Paris +0.38%