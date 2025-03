Nexans : décroche brusquement en intraday de -6% vers 94,5E information fournie par Cercle Finance • 06/03/2025 à 14:14









(CercleFinance.com) - Nexans décroche brusquement en intraday de -6% vers 94,5E.

Le prochain support se dessine vers 90,8E: il remonte aux 14 janvier et 3 février.

Le seuil d'inversion à la hausse se situe désormais vers 102E (oblique baissière moyen terme).





Valeurs associées NEXANS 94,80 EUR Euronext Paris -6,23%