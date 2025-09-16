Nexans débute l'installation d'un câble sous-marin entre la Sicile et la Sardaigne
Le fabricant de câbles indique que le gestionnaire du réseau de transport d'électricité italien Terna a lancé aujourd'hui la première phase des travaux du tronçon ouest de la liaison 'Tyrrhenian', une nouvelle connexion qui doit relier le sud de la Sardaigne à la localité de Fiumetorto, dans la municipalité sicilienne de Termini Imerese,
D'après le groupe français, cette infrastructure va permettre de repousser les limites du transport d'électricité en établissant un nouveau record du monde avec ce câble sous-marin haute tension (CCHT) qui sera installé à une profondeur de plus de 2.150 mètres.
Nexans compte réaliser la pose du tronçon ouest en deux phases distinctes, l'installation d'un premier câble de 200 km devant être achevée dès septembre, et celle du deuxième câble, qui couvrira près de 280 km, devant démarrer au mois de décembre.
Terna a prévu d'investir au total près de 3,7 milliards d'euros dans le projet, qui comprend également une deuxième interconnexion entre la Sicile et la Campanie, le tronçon est, dont l'installation de deux premiers câbles a été achevée au mois de mai.
