Nexans: croissance organique de 4% du CA à neuf mois

(CercleFinance.com) - Nexans annonce un chiffre d'affaires standard de 5,23 milliards d'euros pour les neuf premiers mois de 2024, en croissance organique de 4%, tirée en particulier par ses activités d'électrification (+12,1%).



Le fabricant de câbles revendique une hausse organique de 7,9% au troisième trimestre, 'signe que les investissements stratégiques précoces dans le segment production d'énergie et transmission portent déjà leurs fruits', selon son DG Christopher Guérin.



Nexans confirme ses objectifs pour l'année 2024, tels que relevés en juillet dernier, d'un EBITDA ajusté entre 750 et 800 millions d'euros, et d'un flux de trésorerie disponible normalisé entre 275 et 375 millions.





Valeurs associées NEXANS 126,40 EUR Euronext Paris -8,80%