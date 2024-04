Nexans conclut un accord de niveau de service avec Equinor

(AOF) - Nexans a signé avec le géant international de l'énergie Equinor un contrat de préparation et de réponse aux situations d'urgence. Equinor et Nexans sont réunis dans un partenariat durable. Nexans prolonge aujourd'hui cette collaboration avec un accord d'une durée de quatre ans portant sur les interventions clés en main de réparation de divers systèmes de câbles d'une longueur totale de près de 3 000 km.

Equinor est mandaté pour la gestion et l'exécution de ce contrat par les membres du groupement de réparation des pipelines et d'intervention sous-marine PRSI (Pipeline Repair and Subsea Intervention).

Nexans assurera le fonctionnement normal des actifs d'Equinor grâce à son savoir-faire dans les opérations complexes et clés en main de réparation de câbles de tous types (XLPE, à papier imprégné ou à huile).

En cas de panne sur une section de câble, Nexans mobilisera toute son expertise dans l'installation et la maintenance de systèmes de câbles sous-marins, et coordonnera ses équipes hautement spécialisées pour évaluer l'incident et procéder à toute réparation éventuelle.

Le champ d'application géographique de l'accord s'étend à l'Europe du Nord, mais pourra évoluer à l'avenir en fonction des besoins du client.