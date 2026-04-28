Nexans: CA au T1 +1,3% sur un an, objectifs 2026 confirmés

Un logo de Nexans est visible sur un câble à Paris

Nexans ‌a fait état mardi ​d'une hausse de 1,3% sur un an de son ​chiffre d'affaires du premier trimestre, ​à 1,5 milliard ⁠d'euros, le spécialiste des ‌câbles industriels citant notamment la progression de ses ​activités ‌d'électrification.

"Nos activités principales d’électrification ⁠ont enregistré une croissance organique robuste de 4,9% au ⁠premier ‌trimestre, soutenue par PWR-Transmission ⁠et PWR-Grid, tandis que ‌PWR-Connect a poursuivi ⁠sa reprise progressive", a ⁠déclaré le ‌directeur général Julien Hueber, cité ​dans ‌un communiqué.

Le groupe a confirmé ses perspectives ​2026 telles qu'annoncées en février, tout ⁠en disant s'attendre à une performance plus modérée au premier semestre qu'au deuxième.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par ​Blandine Hénault)