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Nexans boucle le rachat de Republic Wire aux États-Unis
information fournie par Zonebourse 02/06/2026 à 07:08

Nexans indique avoir finalisé l'acquisition de 100% du capital social de Republic Wire, une opération qui "renforce considérablement la présence de Nexans sur le segment attractif et en forte croissance de la basse tension aux États-Unis".

Annoncée fin avril par Nexans, cette transaction représente une valeur d'entreprise totale d'environ 680 MEUR, assortie d'un complément de prix pouvant atteindre 43 MEUR, payable en 2028 sur la base des performances jusqu'à fin 2027.

Fabricant de produits en fil de cuivre et d'aluminium basse tension, basée à Cincinnati (Ohio), cette entreprise sert des distributeurs de matériel électrique, des opérateurs de réseaux et des collectivités aux États-Unis et au Canada. Elle a réalisé un chiffre d'affaires courant d'environ 520 MEUR sur 12 mois et emploie plus de 200 collaborateurs hautement qualifiés.

Combinée aux activités nord-américaines existantes de Nexans et à la récente acquisition d'Electro Cables au Canada, Republic Wire crée une plateforme industrielle et commerciale de premier plan, soutenant la poursuite de l'expansion du groupe français dans la région.

"Les États-Unis constituent l'un des marchés du câble les plus attractifs au monde, bénéficiant de puissants vecteurs de croissance structurelle liés à l'électrification, aux investissements dans les infrastructures et à l'accélération de la demande dans les centres de données", souligne le directeur général de Nexans, Julien Hueber.

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