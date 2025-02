Nexans: bien orienté sur une initiation positive de broker information fournie par Cercle Finance • 06/02/2025 à 15:20









(CercleFinance.com) - Nexans s'adjuge 4% et surperforme ainsi nettement la tendance positive à Paris, recherché après une initiation positive de couverture de la part d'UBS, avec une recommandation 'achat' et un objectif de cours fixé à 145 euros.



En faveur du fabricant français de câbles, le broker pointe une 'reprise des marges haute tension attendue pour 2027' et 'la plus forte décote de valorisation par rapport aux pairs depuis une décennie', alors qu'il entame un suivi de son pair italien Prysmian à 'neutre'.





Valeurs associées NEXANS 93,20 EUR Euronext Paris +4,60%