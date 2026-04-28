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Nexans
information fournie par AOF 28/04/2026 à 08:23

(Zonebourse.com) - Nexans affiche un chiffre d'affaires standard de 1,5 MdEUR au titre du 1er trimestre 2026, en augmentation de 1,3% en données totales : un effet périmètre de 3,3% a plus que compensé un effet de change de -2%, tandis que la croissance organique s'est montrée quasiment nulle ( 0,1%). Cette quasi-stagnation organique traduit le recul anticipé des activités autres que celles d'électrification, qui ont pour leur part progressé organiquement de 4,9%, "confirmant l'agilité du modèle et la solidité des tendances sous-jacentes", selon le groupe de câbles. La croissance organique de l'électrification a été portée par PWR-Transmission à 8,8%, PWR-Grid à 5,7% et PWR-Connect à 2,5%. La performance de PWR-Connect a en outre été soutenue par l'intégration fluide de Cables RCT (Espagne) et d'Electro Cables (Canada).

Le carnet de commandes ajusté de PWR-Transmission s'est établi à 7,9 MdsEUR (dont 1,2 MdEUR liés au projet Great Sea Interconnector, dont le calendrier d'activité est en cours de réaménagement).

"Encore une fois, le positionnement unique de Nexans en tant que pure player de l'électrification, porté par la sélectivité et la forte concentration sur des solutions innovantes à forte valeur ajoutée, soutient la performance du groupe", commente son directeur général Julien Hueber.

En 2026, et conformément à la feuille de route stratégique 2025-2028 dévoilée en novembre 2024, Nexans confirme prévoir de réaliser un EBITDA ajusté compris entre 730 MEUR et 810 MEUR et un flux de trésorerie disponible compris entre 210 MEUR et 310 MEUR.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 28/04/2026 à 08:23:00.

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