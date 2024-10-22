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Nexans annonce un investissement de plus de 90 millions d’euros pour le développement d'une usine à Lens
information fournie par Reuters 22/10/2024 à 09:24

Nexans SA NEXS.PA :

* SIGNE UN INVESTISSEMENT STRATÉGIQUE EN FRANCE POUR AUGMENTER SA CAPACITÉ DE PRODUCTION ET DE RECYCLAGE DE CUIVRE EN EUROPE

* ANNONCE UN INVESTISSEMENT DE PLUS DE 90 MILLIONS D'EUROS POUR LE DÉVELOPPEMENT D'UNE USINE INNOVANTE SUR SON SITE DE LENS À L'HORIZON 2026

* CONTINUUS PROPERZI SERA LE FOURNISSEUR STRATÉGIQUE DE NEXANS POUR CET INVESTISSEMENT

* LA FUTURE USINE DE LENS AUGMENTERA SA CAPACITÉ DE PRODUCTION DE PLUS DE 50% ET PERMETTRA DE RECYCLER JUSQU'À 80 000 TONNES DE CUIVRE PAR AN

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur NEXS.PA

(Rédaction de Gdansk)

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