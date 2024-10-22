Nexans annonce un investissement de plus de 90 millions d’euros pour le développement d'une usine à Lens

Nexans SA NEXS.PA :
* SIGNE UN INVESTISSEMENT STRATÉGIQUE EN FRANCE POUR AUGMENTER SA CAPACITÉ DE PRODUCTION ET DE RECYCLAGE DE CUIVRE EN EUROPE
* ANNONCE UN INVESTISSEMENT DE PLUS DE 90 MILLIONS D'EUROS POUR LE DÉVELOPPEMENT D'UNE USINE INNOVANTE SUR SON SITE DE LENS À L'HORIZON 2026
* CONTINUUS PROPERZI SERA LE FOURNISSEUR STRATÉGIQUE DE NEXANS POUR CET INVESTISSEMENT
* LA FUTURE USINE DE LENS AUGMENTERA SA CAPACITÉ DE PRODUCTION DE PLUS DE 50% ET PERMETTRA DE RECYCLER JUSQU'À 80 000 TONNES DE CUIVRE PAR AN
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(Rédaction de Gdansk)
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