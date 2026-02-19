Nexans accroît de 31% son résultat net des activités poursuivies en 2025
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 08:23
Le fabricant de câbles pour l'électrification affiche un EBITDA ajusté de 728 MEUR, en hausse de 27,3%, soit une marge d'EBITDA ajusté de 11,9% du chiffre d'affaires standard, en progression de 161 points de base.
En 2025, le chiffre d'affaires standard s'est élevé à 6,1 MdsEUR (chiffre d'affaires courant de 7,8 MdsEUR), avec une croissance organique soutenue de 8,3%, "nettement supérieure à ses objectifs à moyen terme".
"Nexans a une nouvelle fois délivré des performances soutenues et le groupe se concentre désormais pleinement sur l'électrification avec la fin de la rotation de notre portefeuille, compte tenu des négociations exclusives pour la cession d'Autoelectric", commente son DG Julien Hueber.
Le groupe ajoute proposer un "rendement attractif pour les actionnaires" avec un dividende au titre de l'exercice 2025 de 2,90 EUR par action, en progression de 11,5% par rapport à 2024, ce qui représente un taux de distribution de 41,9%.
En termes de perspectives 2026, Nexans table sur un EBITDA ajusté entre 730 MEUR et 810 MEUR et un flux de trésorerie disponible entre 210 MEUR et 310 MEUR, "avec une performance plus modérée attendue au 1er semestre qu'au 2e semestre 2026".
Valeurs associées
|132,7000 EUR
|Euronext Paris
|-2,78%
A lire aussi
-
(AOF) - La compagnie aérienne a fait état ce jeudi de résultats légèrement supérieurs aux attentes tant au quatrième trimestre que sur l'ensemble de l'exercice, soutenus par la solidité de la demande sur le long-courrier et par le recul des prix du pétrole. Sur ... Lire la suite
-
Les agents de sûreté SNCF et RATP autorisés à porter des pistolets à impulsions électriques à titre expérimental
Les agents de sûreté de la SNCF et de la RATP vont pouvoir, à titre expérimental, être équipés de pistolets à impulsions électriques pour maîtriser les situations violentes dans les réseaux de transports, a annoncé jeudi le ministre des Transports Philippe Tabarot. ... Lire la suite
-
Le groupe suisse Nestlé , secoué par le rappel de produits dans les laits infantiles, a dévoilé jeudi ses projets pour relancer sa croissance lors de la publication de ses résultats annuels, disant vouloir donner la priorité à quatre domaines d'activités. Le géant ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer