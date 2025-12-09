 Aller au contenu principal
Nexans : -8,5% vers 119,5E
information fournie par Zonebourse 09/12/2025 à 13:15

Grosse correction sur Nexans qui revient à la case départ (21 novembre), le titre dévisse de -8,5% vers 119,5E et retrace la zone support des 120E du 15 octobre au 25 novembre (dernier test en intraday).
Sous ce plancher, risque de retour sur le plancher des 1147,7E du 13 octobre.

Valeurs associées

NEXANS
118,8000 EUR Euronext Paris -9,79%
