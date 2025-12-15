Accord Mercosur : Retailleau appelle Macron à sortir de "l'ambiguïté"

L'exécutif européen a opposé au président français une fin de non-recevoir quant à sa demande de report de l'examen de l'accord, sous pression notamment de l'Allemagne. L'ancien ministre de l'Intérieur appelle le locataire de l'Elysée à montrer "où il veut mener la France".

Bruno Retailleau et Emmanuel Macron, en novembre 2024, à l'Elysée ( POOL / STEPHANIE LECOCQ )

Sortir du "en même-temps" macroniste. A l'occasion d'une conférence de presse lundi 15 décembre, Bruno Retailleau, a appelé le chef de l'Etat à sortir de "l'ambiguïté" sur l'accord commercial entre l'UE et des pays du Mercosur, en amont d'une semaine cruciale pour sa signature par la Commission européenne.

"On a besoin de savoir où le chef de l'Etat veut mener la France. Il faut donc une sortie de l’ambiguïté, du 'en même temps'" , a déclaré l'ancien patron de la place Beauvau, estimant que la "position" du président Macron a "varié en fonction du temps et en fonction du lieu".

Le président des Républicains et sénateur de Vendée a rappelé des déclarations du chef de l'Etat il y a un mois au Mexique où il s'était dit "plutôt positif" sur la possibilité d'accepter ce traité commercial, même s'il a réitéré par la suite que la France ne le signerait pas en l'état.

Emmanuel Macron a demandé à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, un "report de l'examen de l'accord" de libre-échange, constatant que "le compte n'y est pas pour protéger les agriculteurs français", a indiqué dimanche son entourage.

Quels aménagements possibles pour l'agriculture française?

Le patron de LR a émis des doutes sur cette démarche: "Ce n'est pas une demande de bon augure. Si la France était sûre d'elle-même d'obtenir gain de cause sur ce vote, je ne vois pas pourquoi elle en aurait demandé le report". La Commission européenne a répondu lundi qu'elle espérait toujours le signer d'ici à la fin de l'année. Le gouvernement allemand a prévenu qu'un accord était "absolument nécessaire" cette semaine.

Les agriculteurs restent vent debout contre cet accord avec l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay et le Paraguay. Ce traité favoriserait les exportations européennes de voitures, de machines, de vins et de spiritueux. En retour, il faciliterait l'entrée en Europe de viande, sucre, riz, miel ou soja sud-américains, ce qui alarme les filières.