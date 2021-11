Newton IM embauche la responsable développement durable de Ninety One

(NEWSManagers.com) - Newton Investment Management, l'une des boutiques de BNY Mellon Investment Management, a recruté Therese Niklasson en tant que responsable mondiale de l'investissement durable. L' intéressé vient de Ninety One (ex-Investec Asset Management), où elle occupait le poste de responsable mondiale du développement durable.

Therese Niklasson prendra ses fonctions le 7 février 2022 à Londres et sera rattachée au directeur général de Newton IM, Euan Munro. Elle sera chargée de piloter la stratégie investissement responsable et durable de Newton IM. Elle rejoindra le comité exécutif de Newton et dirigera une équipe de 19 spécialistes de l' investissement durable.