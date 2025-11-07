NewsCorp dépasse les attentes trimestrielles

(AOF) - Le groupe de médias NewsCorp, qui comprend Fox News et le Wall Street Journal, a dépassé les estimations de Wall Street au premier trimestre. Le bpa est ressorti à 22 cents, supérieur au consensus (21 cents). Le chiffre d'affaires du premier trimestre est ressorti à 2,14 milliards de dollars, contre 2,10 milliards attendus. Le groupe détenu depuis septembre par le fils aîné de Rupert Murdoch, Lachlan Murdoch, à été soutenu par la croissance de ses segments Dow Jones et de ses services immobiliers numériques.
