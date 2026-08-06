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News Corp, l'éditeur du WSJ, dépasse les prévisions de chiffre d'affaires grâce à son activité immobilière et à la bonne tenue du Dow Jones
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 00:16
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

News Corp NWSA.O , l'éditeur du Wall Street Journal, a dépassé mercredi les prévisions de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre, grâce à la croissance de ses activités dans l'immobilier numérique, l'édition de livres et les abonnements à Dow Jones.

Le conglomérat médiatique tire profit de sa réorientation, passant de la presse écrite traditionnelle à un modèle axé sur le contenu numérique, ce qui lui permet de tirer parti de l'essor de l'IA grâce à des accords de licence conclus avec des entreprises technologiques.

Voici quelques détails supplémentaires:

* News Corp, dont les marques comprennent également HarperCollins, a annoncé un chiffre d'affaires de 2,34 milliards de dollars pour le quatrième trimestre. Les analystes tablaient en moyenne sur 2,23 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Son bénéfice par action ajusté a presque doublé, passant de 0,19 dollar il y a un an à 0,35 dollar, dépassant largement les estimations des analystes qui s’élevaient à 0,21 dollar.

* Le chiffre d’affaires de Dow Jones a progressé de 7% au cours du trimestre, tandis que celui des services immobiliers numériques a augmenté de 19%.

* “Nous entretenons des relations de confiance en matière de contenu avec OpenAI et Meta, et sommes en discussions avancées avec plusieurs autres entreprises,” a déclaré le directeur général Robert Thomson.

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