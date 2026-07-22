News Corp intente une contre-action en justice contre Brave pour avoir prétendument « récupéré » des articles à des fins d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* News Corp affirme que le « vol » commis par Brave porte préjudice aux éditeurs et au journalisme

* Brave avait auparavant poursuivi News Corp en justice, l'accusant de menacer les progrès de l'IA

* Les éditeurs et les entreprises technologiques s’affrontent au sujet de l’utilisation de contenus protégés par le droit d’auteur pour l’IA

* Brave n'a pas pu être joint immédiatement pour commenter

par Jonathan Stempel

News Corp NWSA.O , confronté à une action en justice intentée par le moteur de recherche Brave Software, a déposé une contre-plainte accusant ce dernier de « vol flagrant » pour avoir distribué et vendu des versions d’articles du Wall Street Journal et du New York Post à des entreprises spécialisées dans l’IA.

Brave avait, l’année dernière, intenté une action préventive contre le géant des médias, demandant au tribunal de déclarer que ses pratiques étaient légales. L’entreprise avait engagé cette action après avoir reçu une lettre de mise en demeure de la part de News Corp, dirigée par la famille de Rupert Murdoch.

Dans un dossier déposé mardi devant le tribunal fédéral d’Oakland, en Californie, News Corp a déclaré que le « scraping clandestin » non autorisé et la revente par Brave de ses articles protégés par le droit d’auteur ne relevaient « en rien » d’un comportement légalement acceptable, connu sous le nom d’« usage loyal ».

« Plus Brave copie et vend de contenu, plus elle génère de revenus, et moins les entreprises spécialisées dans l’IA sont incitées à négocier des licences avec les éditeurs qui ont produit ce contenu », indique la plainte. « Brave en tire profit tandis que les éditeurs sont écartés. »

News Corp demande une injonction et des dommages-intérêts d’un montant non précisé, ainsi que des dommages-intérêts pouvant atteindre 150.000 dollars par infraction.

Brave et ses avocats n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires en dehors des heures de bureau.

Ces poursuites judiciaires s’inscrivent dans une vague de litiges opposant les éditeurs aux entreprises technologiques qui souhaitent utiliser des contenus protégés par le droit d’auteur pour alimenter l’IA.

BRAVE ACCUSÉE DE PERTURBER LE DÉVELOPPEMENT DE L’IA

Brave a poursuivi News Corp en mars 2025, demandant au tribunal de déclarer que le regroupement d’articles protégés par le droit d’auteur pouvant faire l’objet d’une licence et être vendus ne constitue pas une violation du droit d’auteur.

Elle a déposé une plainte révisée en mai 2026, à la suite de ce que News Corp a qualifié d’échec des négociations visant à conclure un « accord équitable et fondé sur les conditions du marché ».

Brave a fait valoir que son indexation du contenu de News Corp afin de le rendre consultable, ainsi que la mise à disposition des utilisateurs d’extraits et de « résumés de haut niveau » de ce contenu, relevaient du « fair use » (usage loyal).

La société basée à San Francisco a également accusé News Corp de menacer de freiner les progrès de l’IA générative, que beaucoup considèrent, selon elle, comme « l’innovation la plus importante de ce siècle à ce jour ».

BRAVE ACCUSÉE DE « TRAFIC TECHNOLOGIQUE DE MAUVAIS GOÛT »

Robert Thomson, directeur général de News Corp, a déclaré dans un communiqué que le pillage du contenu de son entreprise par Brave reflétait un « mépris flagrant » des dommages causés à la diffusion de l’information.

« Cette ère de trafic technologique de mauvais goût doit prendre fin si l’on veut assurer un avenir durable au journalisme », a déclaré Robert Thomson.

Brave a déclaré être la plus petite des trois entreprises basées aux États-Unis à exploiter des moteurs de recherche indépendants « à grande échelle ».

Google GOOGL.O domine ce marché, suivi de Microsoft

MSFT.O , qui exploite Bing.

Le New York Post, Dow Jones ainsi que les filiales britanniques et australiennes de News Corp sont également visés par le recours intenté par Brave.