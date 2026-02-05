News Corp dépasse les estimations de revenus trimestriels grâce à la croissance de l'unité Dow Jones

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails)

News Corp NWSA.O a dépassé les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires du deuxième trimestre jeudi, soutenu par la croissance de ses unités Dow Jones, de l'immobilier numérique et de l'édition de livres.

Les résultats indiquent que la croissance des abonnements numériques à forte marge de sa division Dow Jones, qui comprend le Wall Street Journal, aide l'entreprise de médias à résister à l'incertitude économique et à un marché publicitaire agité.

Le chiffre d'affaires de la division Dow Jones a augmenté de 8 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 648 millions de dollars.

La performance a également été soutenue par la reprise du marché de l'immobilier, qui a fait augmenter de 8 % le chiffre d'affaires de son segment des services immobiliers numériques.

Le segment de l'édition de livres de News Corp, qui comprend HarperCollins, a vu son chiffre d'affaires augmenter de 6 % pour atteindre 633 millions de dollars au cours du trimestre.

La société a déclaré un revenu total de 2,36 milliards de dollars pour le trimestre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 2,29 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.