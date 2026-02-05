News Corp dépasse les estimations de recettes trimestrielles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

News Corp NWSA.O a dépassé les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires du deuxième trimestre jeudi, soutenu par la croissance de sa division Dow Jones et de son unité d'immobilier numérique.

La société a déclaré des revenus de 2,36 milliards de dollars pour le trimestre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 2,29 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.