 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

News Corp dépasse les estimations de recettes trimestrielles
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 22:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

News Corp NWSA.O a dépassé les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires du deuxième trimestre jeudi, soutenu par la croissance de sa division Dow Jones et de son unité d'immobilier numérique.

La société a déclaré des revenus de 2,36 milliards de dollars pour le trimestre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 2,29 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

NEWS RG-A
23,6950 USD NASDAQ -4,03%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank