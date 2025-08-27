Newmont prévoit de supprimer des emplois dans le cadre d'une campagne de réduction des coûts, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société minière d'or Newmont NEM.N prévoit de supprimer des emplois dans le cadre d'une vaste campagne de réduction des coûts, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des personnes familières avec le sujet.