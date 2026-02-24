Newmont investit 800 millions de dollars dans la mine argentine de Cerro Negro

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le producteur d'or Newmont investira environ 800 millions de dollars dans la mine argentine de Cerro Negro, a déclaré mardi le ministre de l'économie du pays, Luis Caputo. Cet investissement servira à relancer et à étendre le projet Cerro Negro Expansion 1 (CNE1), qui vise à prolonger la durée de vie de la mine au-delà de 2035.

"Cet investissement vise à renforcer la sécurité opérationnelle de l'entreprise, à stimuler l'emploi et à promouvoir le développement régional", a écrit Caputo dans un message sur X.