Newmont, free cash flow record en 2025
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 17:03
Sur cet exercice 2025, au niveau de la production, la société a atteint ses objectifs avec 5,9 millions d'onces d'or attribuables (dont 5,7 millions provenant de son portefeuille de base). Elle a également produit 28 millions d'onces d'argent et 135 000 tonnes de cuivre.
Son bénéfice net ressort à 7,2 milliards de dollars en 2025 contre 3,4 MdsUSD en 2024. L'Ebitda ajusté ressort à 13,5 MdsUSD en hausse de 55%.
Le groupe minier américain basé à Denver a battu un record historique de free cash flow qui atteint les 7,3 MdsUSD contre 2,91 MdsUSD en 2024. Le flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles avant variation du besoin en fonds de roulement (BFR) a progressé de 4% en rythme annuel pour atteindre les 10,54 MdsUSD.
Un bénéfice par action supérieur aux attentes au quatrième trimestre
En particulier, sur le quatrième trimestre de cet exercice, Newmont a généré un bénéfice par action supérieur aux prévisions, profitant de la forte hausse des cours de l'or. L'augmentation des prix du métal précieux a permis de compenser un recul marqué de la production sur la période. Il a atteint 2,52 USD, dépassant nettement le consensus des analystes fixé à 2 USD, selon les données compilées par LSEG.
Sur cette période, le chiffre d'affaires s'est établi à 6,82 MdsUSD, en hausse par rapport à 5,65 MdsUSD un an auparavant. Les analystes sondés par FactSet anticipaient 6,19 MdsUSD. Il s'élève sur l'exercice 2025 à 22,66 MdsUSD contre 18,68 MdsUSD.
Au cours des trois derniers mois de 2025, le prix moyen de l'or s'est établi à 4 135 USD l'once, en hausse de 56% sur un an, dans un contexte d'anticipations de baisses de taux aux États-Unis et de tensions géopolitiques persistantes. Le groupe minier a indiqué avoir réalisé un prix moyen de 4 216 USD l'once sur cette période, contre 2 643 USD un an plus tôt. Cette progression a soutenu les performances financières du premier producteur mondial d'or.
La production trimestrielle d'or s'est néanmoins repliée à 1,45 million d'onces, contre 1,90 million d'onces à la même période de l'année précédente. Ce recul s'explique principalement par une augmentation de 1,3 MdUSD de la charge d'impôt sur le revenu et des taxes minières par rapport au trimestre précédent, une hausse elle-même portée par un contexte de prix de l'or plus élevés.
Sur ce quatrième trimestre, en outre, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de Newmont s'est élevé à 1,301 MdUSD, soit 1,19 USD par action diluée, ce qui représente une baisse de 531 MUSD par rapport au trimestre précédent. Sur l'ensemble de l'année 2025, il est en hausse en glissement annuel passant de 3,34 à 7,08 MdsUSD.
Dividende trimestriel relevé
Suite à cette publication annuelle, Newmont annonce un retour de 3,4 MdsUSD aux actionnaires via des dividendes et des rachats d'actions.
Le conseil d'administration a, par ailleurs, approuvé le versement d'un dividende trimestriel de 0,26 USD par action, marquant une progression par rapport aux 0,25 USD de l'exercice précédent. Ce dividende sera distribué le 26 mars prochain aux actionnaires inscrits à la clôture du 3 mars.
Côté objectifs, pour 2026, Newmont anticipe une baisse de sa production attribuable d'environ 5,3 millions d'onces d'or, dont plus de 3,9 millions d'onces provenant de ses opérations gérées. Le coût de maintien tout compris (AISC) est estimé à 1 680 USD par once, bénéficiant de la production rentable d'autres métaux (cuivre, argent).
"Après l'annonce d'un cadre d'allocation de capital optimisé et une augmentation de notre dividende trimestriel, en nous appuyant sur un bilan flexible et résilient, nous abordons 2026 avec un objectif clair : continuer à favoriser l'expansion des marges et générer un flux de trésorerie disponible robuste grâce à notre portefeuille inégalé d'opérations et de projets d'envergure mondiale", a déclaré Natascha Viljoen, PDG de Newmont, au sujet des perspectives.
