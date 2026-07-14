Newmont en hausse après que TD Cowen a relevé sa recommandation à “acheter”

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 juillet - ** L'action Newmont NEM.N progresse de 5,08% à 87,83 dollars après que TD Cowen a relevé sa recommandation de “conserver” à “acheter”, estimant que le récent recul du titre de cette société minière aurifère a créé un point d'entrée intéressant

** La hausse des cours de l’or mardi soutient également le titre GOL/

** TD Cowen estime que Newmont pourrait racheter plus de 5 milliards de dollars d’actions en 2026, grâce à une trésorerie nette d’environ 3,7 milliards de dollars et à un flux de trésorerie disponible constant; NEM a récemment approuvé un programme de rachat d’actions de 6 milliards de dollars

** La société de courtage prévoit une production de 5,39 millions d’onces d’or en 2026, contre une estimation de 5,26 millions d’onces avancée par la société

** Le cours-cible est ramené de 129 à 127 dollars afin de refléter les nouvelles hypothèses concernant les prix des matières premières

** Ce nouvel objectif de cours représente toujours une marge de hausse de 36,4% par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** 21 des 24 courtiers attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou supérieure, et 3 la recommandation “conserver”; leur objectif de cours médian s’établit à 137 dollars selon les données compilées par LSEG

** NEM affiche une baisse de 2% depuis le début de l'année