 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Newmont dépasse ses estimations de bénéfices pour le quatrième trimestre
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 22:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Newmont NEM.N a battu les estimations de Wall Street pour son bénéfice du quatrième trimestre jeudi, porté par une hausse record des prix de l'or.

Sur une base ajustée, le plus grand producteur d'or au monde a gagné 2,52 $ par action pour le trimestre terminé le 31 décembre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 2,00 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

NEWMONT
125,370 USD NYSE +0,54%
Or
4 999,01 USD Six - Forex 1 +0,44%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank