Newmont dépasse ses estimations de bénéfices pour le quatrième trimestre

Newmont NEM.N a battu les estimations de Wall Street pour son bénéfice du quatrième trimestre jeudi, porté par une hausse record des prix de l'or.

Sur une base ajustée, le plus grand producteur d'or au monde a gagné 2,52 $ par action pour le trimestre terminé le 31 décembre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 2,00 $ par action, selon les données compilées par LSEG.