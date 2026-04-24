Newmont dépasse ses estimations de bénéfices pour le premier trimestre, les prix records de l'or compensant la baisse de la production

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(Ajout d'un commentaire exécutif au paragraphe 5) par Sumit Saha

Newmont NEM.N a battu les estimations de Wall Street pour le bénéfice du premier trimestre jeudi, les prix records de l'or ayant aidé à compenser la baisse de la production, bien que le plus grand mineur d'or au monde ait averti d'une production légèrement inférieure et de coûts élevés pour le trimestre en cours.

Newmont prévoit de générer 23% de la production totale attribuable au deuxième trimestre 2026, soit un peu moins qu'au premier trimestre, tandis que les coûts unitaires devraient augmenter en raison de l'augmentation des dépenses d'investissement de maintien, de la baisse de la production d'argent et de l'augmentation des coûts dans les mines de Boddington, Tanami, Lihir et Penasquito.

Les coûts pourraient également être affectés par la hausse des prix du pétrole et l'impact d'un trimestre complet d'augmentation des redevances au Ghana, a déclaré la société.

"Pour chaque variation de 10 dollars par baril des prix du pétrole, nous nous attendons à un impact d'environ 60 millions de dollars sur les coûts, ce qui équivaut à un impact d'environ 12 dollars par once sur les coûts de maintien", a déclaré Peter Wexler, directeur financier par intérim de Newmont, lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats.

Les actions de la société ont augmenté de près de 1% à 112,20 $ dans les échanges après la cloche.

LES PRIX DE L'OR COMPENSENT LA PRODUCTION

Les prix de l'or XAU= ont atteint des niveaux record au cours du premier trimestre grâce à la demande de valeurs refuges et aux paris sur les baisses de taux, avant de diminuer après que le conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran ait déclenché une crainte d'inflation liée au pétrole brut, bien que les prix soient restés bien au-dessus des niveaux observés il y a un an.

Le prix moyen trimestriel réalisé pour l'or était de 4 900 dollars l'once, contre 2 944 dollars l'once l'année précédente.

La production trimestrielle d'or attribuable de Newmont ( ) a chuté à 1,30 million d'onces, contre 1,54 million d'onces un an plus tôt, en raison de la baisse de production à Boddington due aux feux de brousse, de la baisse des teneurs et des fortes pluies à Tanami, ainsi que de la baisse des teneurs et de la maintenance planifiée à Lihir et à Cerro Negro.

La société a également autorisé un programme de rachat d'actions supplémentaire de 6 milliards de dollars après avoir exécuté intégralement son plan de rachat précédent.

Sur une base ajustée, la société a gagné 2,90 $ par action pour le trimestre clos le 31 mars, contre une estimation moyenne des analystes de 2,18 $ par action, selon les données compilées par LSEG.