Newmont dépasse ses estimations de bénéfices et prévoit de dépenser 1,4 milliard de dollars pour les anciens actifs de Newcrest

(Ajout de détails et d'une citation du directeur général aux paragraphes 9 et 10) par Tanay Dhumal et Divya Rajagopal

Newmont NEM.N a battu jeudi les estimations de Wall Street pour le bénéfice du quatrième trimestre, grâce à une hausse record des prix de l'or qui a compensé la baisse de la production, et a déclaré qu'il investirait 1,4 milliard de dollars pour développer les actifs acquis dans le cadre du rachat de Newcrest.

Les actions du plus grand producteur d'or au monde ont augmenté de 2 % à 127,96 $ dans les échanges après-bourse.

Les prix de l'or XAU= ont atteint plusieurs records au cours des derniers mois, stimulés par les attentes de réduction des taux d'intérêt américains, les tensions géopolitiques accrues et l'incertitude économique.

Les prix du métal jaune se sont établis en moyenne à 4 135 dollars l'once au cours des trois derniers mois de 2025, soit une hausse de 56 % par rapport à l'année précédente.

Le prix moyen réalisé était de 4 216 $ l'once, en hausse de près de 60 % par rapport à l'année précédente, tandis que la production a chuté de près de 24 % pour atteindre 1,45 million d'onces, a déclaré l'exploitant minier.

Newmont a déclaré que la production a été affectée par le séquençage planifié des mines de Peñasquito, Ahafo South, Yanacocha, Brucejack et Cadia.

La société dépensera 1,4 milliard de dollars pour faire avancer les projets de développement à court terme, notamment les grottes de Cadia Panel, Tanami Expansion 2 et l'étude de faisabilité à Red Chris.

Les deux projets en Australie et Red Chris au Canada ont été ajoutés lors du rachat de Newcrest en 2023 pour un montant de 17 milliards de dollars.

Newmont prévoit également de dépenser environ 1,95 milliard de dollars en capital de maintien, y compris l'avancement des travaux critiques sur les résidus à Cadia et Boddington, afin de prolonger la durée de vie des mines dans l'ensemble de son portefeuille.

"L'accent mis sur l'amélioration opérationnelle est une priorité pour nous et nous avons des équipes sur le terrain qui apportent un soutien continu à Nevada Gold Mines", a déclaré la directrice générale Natascha Viljoen en réponse à une question de Reuters.

Newmont prévoit également une baisse de la production d'or en 2026 à 5,3 millions d'onces, contre une production de 5,89 millions d'onces l'année dernière.

Sur une base ajustée, la société a gagné 2,52 $ par action, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 2,00 $, selon les données compilées par LSEG.