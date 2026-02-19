 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Newmont dépasse les attentes grâce à la flambée des prix de l'or
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 22:25

Le groupe minier Newmont a publié un bénéfice supérieur aux prévisions au quatrième trimestre, profitant de la forte hausse des cours de l'or. L'augmentation des prix du métal précieux a permis de compenser un recul marqué de la production sur la période. L'action progresse de près de 1% dans les échanges prolongés.

Au cours des trois derniers mois de 2025, le prix moyen de l'or s'est établi à 4 135 dollars l'once, en hausse de 56% sur un an, dans un contexte d'anticipations de baisses de taux aux États-Unis et de tensions géopolitiques persistantes. Newmont a indiqué avoir réalisé un prix moyen de 4 216 dollars l'once au quatrième trimestre, contre 2 643 dollars un an plus tôt. Cette progression a soutenu les performances financières du premier producteur mondial d'or.

La production trimestrielle d'or s'est néanmoins repliée à 1,45 million d'onces, contre 1,90 million d'onces à la même période de l'année précédente. Lle bénéfice par action a atteint 2,52 dollars, dépassant nettement le consensus des analystes fixé à 2,00 dollars selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

NEWMONT
125,370 USD NYSE +0,54%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank