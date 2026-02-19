Newmont dépasse les attentes grâce à la flambée des prix de l'or
Au cours des trois derniers mois de 2025, le prix moyen de l'or s'est établi à 4 135 dollars l'once, en hausse de 56% sur un an, dans un contexte d'anticipations de baisses de taux aux États-Unis et de tensions géopolitiques persistantes. Newmont a indiqué avoir réalisé un prix moyen de 4 216 dollars l'once au quatrième trimestre, contre 2 643 dollars un an plus tôt. Cette progression a soutenu les performances financières du premier producteur mondial d'or.
La production trimestrielle d'or s'est néanmoins repliée à 1,45 million d'onces, contre 1,90 million d'onces à la même période de l'année précédente. Lle bénéfice par action a atteint 2,52 dollars, dépassant nettement le consensus des analystes fixé à 2,00 dollars selon les données compilées par LSEG.
