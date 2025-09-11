 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
43 837,67
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Newmont demande le retrait volontaire de la cote de la Bourse de Toronto
information fournie par Reuters 11/09/2025 à 00:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Newmont NEM.N a demandé le retrait volontaire de ses actions ordinaires de la Bourse de Toronto en raison de la faiblesse des volumes échangés, a déclaré mercredi le premier producteur mondial d'or.

Cette décision, qui devrait être effective le 24 septembre à la clôture des marchés, devrait permettre d'améliorer l'efficacité administrative et de réduire les coûts.

La société restera cotée à la Bourse de New York. Elle soutiendra également ses cotations à l'Australian Securities Exchange et à la Papua New Guinea Stock Exchange.

L'année dernière, la société minière avait annoncé son intention de se défaire de actifs non essentiels, de réduire ses effectifs et de diminuer sa dette à la suite de l'acquisition de la société australienne Newcrest pour un montant de 17,14 milliards de dollars.

Bloomberg News a rapporté en août que Newmont s'était fixé pour objectif de réduire ses coûts de 300 dollars par once, ce qui pourrait entraîner des milliers de licenciements.

La société a déclaré mercredi qu'elle n'avait pas l'intention de demander l'approbation des détenteurs de titres en ce qui concerne le retrait de la cote, les actions étant actuellement négociées sur des marchés alternatifs.

Valeurs associées

NEWMONT
78,470 USD NYSE +3,36%
Or
3 639,62 USD Six - Forex 1 -0,03%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank