Newmont demande le retrait volontaire de la cote de la Bourse de Toronto

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Newmont NEM.N a demandé le retrait volontaire de ses actions ordinaires de la Bourse de Toronto en raison de la faiblesse des volumes échangés, a déclaré mercredi le premier producteur mondial d'or.

Cette décision, qui devrait être effective le 24 septembre à la clôture des marchés, devrait permettre d'améliorer l'efficacité administrative et de réduire les coûts.

La société restera cotée à la Bourse de New York. Elle soutiendra également ses cotations à l'Australian Securities Exchange et à la Papua New Guinea Stock Exchange.

L'année dernière, la société minière avait annoncé son intention de se défaire de actifs non essentiels, de réduire ses effectifs et de diminuer sa dette à la suite de l'acquisition de la société australienne Newcrest pour un montant de 17,14 milliards de dollars.

Bloomberg News a rapporté en août que Newmont s'était fixé pour objectif de réduire ses coûts de 300 dollars par once, ce qui pourrait entraîner des milliers de licenciements.

La société a déclaré mercredi qu'elle n'avait pas l'intention de demander l'approbation des détenteurs de titres en ce qui concerne le retrait de la cote, les actions étant actuellement négociées sur des marchés alternatifs.