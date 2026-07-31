Newell Brands, le fabricant des marqueurs Sharpie, voit son cours s'envoler après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles

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31 juillet - ** L'action de Newell Brands NWL.O , fabricant des marqueurs Sharpie, progresse d'environ 14 % à 5,86 dollars en pré-ouverture

** La société revoit à la hausse ses prévisions annuelles, misant sur une innovation renforcée ainsi que sur une intensification des efforts publicitaires et promotionnels pour stimuler la croissance de l’ensemble de son portefeuille

** Elle table désormais sur une hausse de son chiffre d’affaires annuel comprise entre 1 % et 2 %, contre des prévisions antérieures qui tablaient sur une stagnation et une hausse de 2 %

** NWL table surun BPA normalisé annuel compris entre 73 et 77 cents, contre une prévision antérieure de 56 à 60 cents

** La société affiche un BPA normalisé trimestriel de 42 cents, largement supérieur aux attentes de 20 cents – données LSEG

** Les résultats publiés et normalisés de la société pour le deuxième trimestre incluent environ 100 millions de dollars avant impôts, provenant de recouvrements liés aux droits de douane IEEPA qui ont été comptabilisés en charges en 2025

** NWL annonce un chiffre d’affaires de 1,99 milliard de dollars au premier trimestre, dépassant les estimations de 1,98 milliard de dollars

** “Newell Brands a renoué avec une croissance en glissement annuel tant au niveau du chiffre d’affaires net que des ventes de base au deuxième trimestre, marquant ainsi une étape importante dans notre redressement,” déclare Chris Peterson, directeur général

** À la clôture d’hier, l’action NWL affichait une hausse d’environ 38 % depuis le début de l’année