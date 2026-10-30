Newell Brands, le fabricant des marqueurs Sharpie, en baisse après avoir annoncé des prévisions de bénéfices pour le quatrième trimestre inférieures aux estimations

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30 octobre - ** L'action de Newell Brands ( NWL.O ), fabricant des marqueurs Sharpie, recule d'environ 7% à 4,72 dollars en pré-ouverture

** La société prévoit un bénéfice au quatrième trimestre inférieur aux estimations des analystes, dans un contexte de pressions inflationnistes persistantes

** Elle table sur un BPA normalisé compris entre 17 et 19 cents au quatrième trimestre, en deçà des estimations de 19 cents — données compilées par LSEG

** La société relève toutefois ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires annuel à 2% à 3%, contre un objectif précédent de 1% à 2%

** La société affiche un BPA normalisé au troisième trimestre conforme aux attentes

** NWL annonce un chiffre d'affaires de 1,87 milliard de dollars au troisième trimestre, contre des estimations de 1,86 milliard de dollars

** Depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture, NWL affiche une hausse d'environ 37%