Newborn Town, cotée à Hong Kong, enregistre sa plus forte baisse depuis quatre semaines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
24 juillet - ** L'action de Newborn Town Inc 9911.HK recule de 7,5% à 8,03 HK$, en passe d'enregistrer sa plus forte baisse journalière en pourcentage depuis le 26 mars
** Le titre atteint son plus bas niveau depuis le 14 juillet
** Cette baisse intervient alors même que le groupe spécialisé dans les réseaux sociaux a déclaré s'attendre à ce que son chiffre d'affaires du premier semestre 2026 progresse de 34,3% à 38,8% en glissement annuel
** Depuis le début de l'année, le titre a perdu 26,7%, tandis que l'indice de référence Hang Seng .HSI a reculé de 3%
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